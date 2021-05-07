前高雄市長韓國瑜。(取自韓國瑜臉書)

國民黨中常會日前通過黨主席選舉作業細則與期程，定今(7日)公告此細則，規劃6月3、4日領表及7、8日登記，並於7月24日投開票，這意味著黨主席選戰開始起跑了。但有報導傳出前高雄市長韓國瑜確定不參選，今將在臉書宣布，不過，此消息已被資深媒體人、前高雄市府新聞局長王淺秋否認，她強調沒這件事情，今天也不會有任何宣布。

王淺秋今在廣播節目《千秋萬事》中談到此事時表示，「第一時間就有媒體記者問我說『韓國瑜不選黨主席，7日會用臉書公布』，我第一時間就說，沒有這件事情，首先今天不會有任何宣布，之前也一再跟大家報告，韓國瑜選或不選，還在評估階段，一旦決定自然就會跟大家說明。」

王淺秋透露，覺得弔詭的是，報導很喜歡引述「親韓人士」做操作，「但是我希望不管支持或不支持韓國瑜出來的朋友，都不要被誤導，看起來是刻意用有心人帶話跟放話，其實韓選不選，對國民黨不是大事，大事是國民黨下一階段要往哪裡走、站穩腳步，真正成為有影響力的在野黨」。

最後，王淺秋強調，韓國瑜考量過整體、局勢後才會做出決定，希望大家給韓國瑜一點點耐心，無論如何，希望讓他有沉澱空間、理性討論空間。

依《中國時報》今日報導，已確定參選連任的現任黨主席江啟臣，可能會在登記後請假參選，黨務由祕書長李乾龍總管，後續中常會擬由中常委聯誼會長的新北市議長蔣根煌主持。另位被點名可能參選黨主席的朱立倫，今天在台北有公開活動，將維持「團結」、「全面合作」的一貫基調。韓國瑜因家人及部分幕僚反對，尚未決定參選。連勝文繼續勤跑，為參選備戰，今天將在台東參加籃球公益活動。

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(中時新聞網)