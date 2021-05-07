華航諾富特飯店群聚事件戳破台灣防疫神話，新北市議員葉元之自4月底陸續接獲諾富特飯店員工爆料後，昨又發文表示，諾富特飯店外包水電商於5月3日確診，指揮中心認為是在一館B1員工餐廳感染的，衛福部長陳時中和指揮中心卻說飯店用餐區都有隔板，但諾富特員工向他爆料，根本沒有，並特地錄了一段音給他，以茲證明。

葉元之昨（6日）在臉書發文表示，部長現在才認結果，元之5天之前就知道了，不知道這5天在拖什麼，防疫從搶快的超前部署，變慢吞吞的「後知後覺部署」。

葉元之直言，自己還知道很多部長不知道的事，諾富特一館B1員工餐廳，確定是沒有隔板區隔，指揮中心5日還說有看到隔板，爆料員工超不爽，直指這是子虛烏有，特地錄了一段音給他，以茲證明；員工說，飯店草菅人命，不顧員工與家庭的死活，罪大惡極，但飯店只被罰15萬，比居家檢疫落跑的人還少，葉譏諷，「指揮中心好棒棒」。

針對諾富特飯店只罰15萬元，《中國時報》昨（6日）報導，陳時中表示，將與桃園市政府、交通部民航局、華航開會釐清權責；民航局曾因紐西蘭籍機師違反防疫規定確診，對長榮航空祭出100萬元罰款，前車之鑑不遠，如今華航多位機師接連交互染疫，顯示華航管理疏失難辭其咎，恐將面臨最高100萬元重罰。

(中時新聞網)