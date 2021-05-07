淡江大學戰略研究所教授黃介正。（資料照片）

中國時報前駐華府特派員傅建中今（7）日病逝華府，享壽83歲。淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正在臉書懷念這位新聞界寫作的老師，曾經幫他改稿件，讓他啞口無言的一段往事。

黃介正回憶，他在讀博士班時，在《中文華府郵報》打工擔任採訪記者。某日返報社，驚見自己的稿子被紅筆刪改，一時氣憤，向總編輯吳大姊德里(李慶平夫人)質問：「不是說過，改我的稿要先經我同意嗎？」一向溫柔婉約，待他像親弟的大姊，嚴肅地回說：「是傅老改的。你要搞清楚，他看不上眼的稿子，才不會浪費時間動筆改哪。」他當場啞口！就這樣，傅建中成了他的「新聞寫作」老師。

黃介正也提到，在華府十五年，經常有台灣的政府及知名人物到訪，政府官員也經常在智庫、國會場合、新聞中心發表英語演講。傅建中的新聞報導中也常會「評價」政務官的英語能力，提供了黃與好友「閒聊」的話題。

黃介正說，他於2004年以陸委會副主委的身分訪問華府，出發前心裡就犯嘀咕，輪到他提心吊膽了。到了美國智庫會場，果然傅建中在座。演講活動結束，他立馬衝向傅建中打招呼。「You are a fine young man」，傅建中太給面子了。就這樣，他的英語能力，獲得傅建中認證。

黃介正最後懷念表示，「傅老，願您在天家，瀟灑自在！」

(中時新聞網)