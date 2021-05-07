日本桌球天后福原愛接連爆出外遇、當小三等醜聞，丈夫江宏傑也向法院訴請離婚，如今福原愛不僅名聲地位兩失，事業全面停擺，也已經將近半年沒有見到孩子了，處境十分悽慘，更傳出她憔悴到整個人瘦了一圈，日媒最近再分析她的下場，還以後藤真希來舉例。

據日媒《週刊新潮》報導，曾是「早安少女組」的後藤真希擁有高人氣，當初她和圈外男友結婚同樣被稱為「格差婚」，認為男女地位懸殊太大，之後更一度傳出老公對她言語霸凌，2年前她被抓包和前男友開房，還流出赤裸親密照，她當時也坦蕩蕩認錯道歉，立刻停工一年，及時止血。

後藤真希後來將小王扶正，卻獲得老公和社會大眾原諒，去年更是破天荒成功復出，至今仍在演藝圈活動，日媒表示，福原愛和後藤真希情況類似，也是從一開始就不斷狡辯，堅稱自己沒有不倫，後來又爆出男方已婚，其實是「雙不倫」，更單方面放話要和老公江宏傑撕破臉，將自己逼到沒有退路。

後藤真希被日媒形容是福原愛的「不倫前輩」。(圖/翻攝自日網)

加上將愛媽送回日本也引起爭議，最後才道歉時，已經無法挽回徹底破碎的形象，福原愛的每步操作都指出，她很難複製「不倫前輩」後藤真希的模式復出，對比江宏傑的事業沒受到什麼影響，福原愛現在的處境顯得特別艱難。

江宏傑心死訴請離婚！福原愛現況曝光「全都失去了」 孩子撫養權戰將開打？

(中時新聞網)