UFC格鬥女將傑艾伊(Jessica Eye)在今年三月加入了成人網站《OnlyFans》，這幾年選手在UFC場上努力比賽之外，也越來越多人尋求其他的賺錢方式，而實際上有些人在這些「外快」中發了大財。《OnlyFans》網站屬於內容訂閱服務，該網站位於英國，可為任何用戶發佈照片或影片，使發佈者可透過訂閱數從粉絲那裡獲得資金。

而該網站上的內容主要與成人、情色有關。最近一些UFC女選手都加入了該網站，張貼了色情的內容。而艾伊就是其中之一。她於今年3月加入該網站，並在幾週內就獲得了一些資金，但這樣的賺錢方式也引來正反兩面的聲音，由於發佈色情照片受到了抨擊。有網友甚至覺得定價太貴，紛紛質疑誰會想買來看。

她最近決定在IG上發文來回擊批評者，她說：「謝謝大家的關心，是否有人願意購買，我想說的是，我的銀行帳戶將能證明一切。想看我裸體就是要付錢，就是這麼簡單，我的身體我來做主，別人喜不喜歡一點也不重要。」艾伊在她的《OnlyFans》網站上發佈許多獨家內容。只有支付她設置的價格後，才能解鎖觀看。

她也表示目前最高照片價格收取高達7000美元(約台幣20萬)。可獲得一張為粉絲專屬訂製的養眼裸照，最低25美元(約台幣700元)則可得到一張美腿照，當然有些人真的會購買這些東西。艾伊還表示：「別因我沒免費讓你欣賞、獻出自己，你就開始羡慕嫉妒恨，要就去當酸民，價格我說了算，因為每個人都擁有自己的價值，而這就是我的價值。」而據她表示，自己目前仍會在格鬥界比賽，這只是賺外快的方式罷了。

(中時新聞網)