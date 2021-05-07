大陸女星金莎與林俊傑合唱《被風吹過的夏天》一曲走紅，去年參加女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》，知名度更是水漲船高，目前已經40歲的她，因為外型保養得宜，近來爬山時竟被小鮮肉搭訕，讓她忍不住發文與網友分享，立刻引發熱議。

金莎昨（6日）在微博更新近況，透露趁著晴空萬里的好天氣，到位於北京郊區的紅螺寺去爬山，只見她身穿紅色長袖上衣，戴上白色鴨舌帽並綁著馬尾，面對鏡頭露出燦爛微笑，看得出來心情頗佳，保養得宜的外貌，看不出來已經40歲，讓她在爬山過程有了豔遇，對象是位長相很萌，2000年後生的小鮮肉，不過礙於年齡落差太大只好拒絕。

金莎透露被一位小20歲的鮮肉搭訕。（圖／金莎微博）

對此，她也忍不住開玩笑表示：「阿姨想說，我要是努力一點，都可以生下一個你」，此話立刻引發網友討論，紛紛留言：「哪裡可以搭訕這麼美的阿姨我也要」、「誰叫你看上去那麼年輕漂亮」、「那00後的我們要叫你金媽媽了嗎」、「金阿姨，你能不能撩一下90後的我」、「但我看見的是一位18歲的小姐姐」。

金莎憑著演出《十八歲的天空》中的校花一角走紅，更以歌手身分闖蕩演藝圈，去年參加《乘風破浪的姐姐》，讓她再創一波演藝事業高峰，更被網友爆料熱戀90後的年輕小夥子，對此，金莎立刻發文澄清，並貼出一張傑利鼠滿臉問號的圖片，寫上：「別瞎說，影響我相親」，高EQ回應讓網友大讚不已。

(中時新聞網)