隸屬日本軟銀集團(SoftBank Group)的軟銀電信（SoftBank）指出，已狀告前員工與同業樂天電信（Rakuten Mobile）並提出損害賠償。原因是，樂天非法雇用前軟銀員工外，並侵害到軟銀的5G技術商業機密。

軟銀這項最新的法律爭端，目前正由東京地方法院受理中。據悉，軟銀要求10億日圓，約910萬美元的專利侵權賠償金，用來補償軟銀宣稱已高達千億日圓的商業損失。

同時，軟銀也要求樂天電信的基地台必須暫停使用。因為，樂天這些基地台，就是利用目前已報廢的軟銀基地台技術來興建的。

不過，樂天電信表示，自己內部調查還在進行中，不過會在即將舉行的法院聽證會中陳述己見。

元月，因違反日本非公平競爭防治法，這位原軟銀涉嫌洩密員工遭日警逮捕。2019年12月，這位員工在離開軟銀後，不久就跳巢至樂天電信無線通訊部門，並疑將軟銀5G技術用私人電子郵件方式一併帶走。

軟銀指出，樂天的伺服器上曾發現有過內載軟銀商業機密的電子檔。但是，在呈交給法院與軟銀後，樂天就把這些檔案給刪了。

日本各主要電信業者競爭激烈，2020年9月，樂天殺紅眼地推出月租費僅2980日圓，就可無限使用更快速5G服務的震撼低價方案。

2014年10月，樂天租借其它同業網路硬體建設，以虛擬行動網路經營者的身分，打入日本無線通訊市場。慢慢地，一直到2020年，樂天才有自己網路系統並開展全方位業務。

(時報資訊)