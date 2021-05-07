美(吉吉)-KY(8466)首季合併營收較去年同期成長16.5％，受到人民幣兌美元匯率升值、以及PVC原料價格大幅上升使得成本增加等不利因素影響，2021年歸屬於母公司業主稅後淨利0.34億元，年減46.15％；EPS0.51元，年減46.32％。

美(吉吉)指出，首季仍持續面對PVC原料價格大幅上升、全球航運運力供需失衡等干擾，使得2021年第一季整體毛利率、營業利益率分別為19％、4％，為因應原物料、匯率價格波動等不利因素，集團已針對旗下LVT、SPC石塑地磚全面調漲產品價格，預期整體效益可望在第2季顯現。

美(吉吉)-KY表示，受惠於歐、美地區逐步解封，加上DIY居家裝修需求熱絡，帶動旗下外銷代工大客戶拉貨力道持續加大、自有品牌出貨動能回升，以銷售區域來看，第一季歐洲、美洲、中國、台灣等營收比重分別為63.75％、15.95%、5.24％與6.17％，另一方面，集團近年積極打開SPC石塑地磚產品銷售力道，由於SPC石塑地磚具備防水、防潮、防蟲、超耐磨等優異產品特性，且兼具符合環保需求，展現SPC石塑地磚良好性價比之市場競爭力，進一步增添集團SPC石塑地磚銷售表現，第一季SPC石塑地磚產品銷售較去年同期成長34.43％、占整體營收比重達13.64％，相較於去年同期比重11.99％來看，市場接受度漸漸打開中。

(時報資訊)