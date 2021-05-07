憂供給緊張，周四紐約棉花期貨漲逾3%；受穀物市場強勁走勢推助，由於乾旱天氣威脅問題持續，引發投資人密切關注全球供應減少，且美國棉花庫存下降，以及美元續軟，同步推升期棉走揚；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 7月棉花期貨漲3.7%，報每磅90.58美分，10月棉花期貨漲近2%，收盤每磅88.72美分。

據美國農業部(USDA)公佈的出口銷售報告顯示，4月29日止當周，美國2020/2021年度陸地棉出口銷售淨增6.36萬包，較前一周減少17%，並較上個月同期均值減少56%；而當周美國2021/2022年度陸地棉出口淨銷售為6.12萬包。

中國鄭州商品期貨5月期棉結算價收報每公噸15555元人民幣，較前一日增加80元人民幣；庫存方面，截至5月5日，ICE登記庫存95536包，較前一交易日持平。(商品行情網)

(時報資訊)