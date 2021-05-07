基隆捕蟹船火燒船11船員跳海逃生，9人獲救船長兄弟下落不明。(海巡署提供)

基隆八斗子籍漁船漁富888號捕蟹船昨疑似在大陸福建沿海發生火燒船事件。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

余姓哥哥目前下落不明。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

余姓弟弟目前下落不明。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市八斗子籍漁船漁富888號捕蟹船，日前出海作業時，在6日晚間於大陸福建沿海疑似發生大火，目前目前船上包括船長及外籍移工11人緊急跳海逃生，海巡署艦隊分署獲報後，立刻派遣船艦前往遇難海域搜救，剛好當時有巴拿馬籍貨輪經過，協助救起9營印尼船員，但余姓船長兩兄弟仍無蹤跡，令家屬相當焦急，海巡署已加派船艦前往搜救。

基隆捕蟹船福建外海遇船難，11名船員下落不明，海巡署派出連江艦趕往搜救。(海巡署提供)

海巡署艦隊分署接獲國搜中心通報，馬紹爾籍貨輪「MOL TRIBUUTE」於富貴角西北122浬處，發現一艘臺籍漁船「漁富888」失火，目前已救起9名印尼籍船員，惟仍有2名我國籍船員失蹤待尋。

經查該船為八斗子籍，於本(5)月5日14時自富基漁港出發，船上共計11名船員，本(6)日13時於富貴角西北122浬處因不明原因失火，由附近的馬紹爾籍貨輪「MOL TRIBUTE」及巴拿馬籍貨輪「H ORCA」先共同救起船上9名印尼籍船員，並向國家搜救指揮中心報案。

目前船上9名印尼籍船員已由基隆海巡隊10033艇接駁返臺安置，現場持續由北部地區機動海巡隊連江艦、第一(基隆)海巡隊10069艇、第十(馬祖)海巡隊巡防艇10062艇、第二(淡水)海巡隊10070艇，共計1艦4艇65人，全力搜尋2名失蹤臺籍船員。

根據海巡署表示，隸屬八斗子籍的捕蟹船漁富888號，5月4日在富基漁港，由船長余國明兄弟駕駛，與另外9名印尼籍漁工一起經過安檢後出海作業，但在6日傍晚，漁船福建沿海疑似發生船難後失聯，至今都沒有音訊。海巡署艦隊分署收到報案消息後，立刻派遣500噸級連江艦趕往最後訊號出現地點進行搜救，目前仍持續搜救失蹤2船員。

(中時新聞網)