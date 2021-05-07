近日繁星第二階段甄試陸續放榜，台南市黎明中學黃敬原同學錄取國立陽明醫學大學醫學、劉芝羽同學錄取台北醫學大學醫學系。連續6年有學生以繁星管道錄取台北大學醫學系、連年錄取陽明醫學大學醫學系，二階段全壘打面試通過，全校都十分振奮。

黎明中學校長羅家強表示，此次國立陽明醫學大學共60人通過第一階段繁星審查，第二階段僅錄取30人，錄取率僅5成。消息傳到台北醫學大學，台北醫學大學醫學系（大一到大四）黎明校友穿着黎明體育褲，給新加入的醫學系成員及國三教育會考的學弟妹打氣鼓勵。

通過第二階段面試的黃敬原及劉芝羽不僅大方地分享面試及書審的準備心得，更在會考倒數前夕到國三各班鼓勵國三學弟妹，教導剩兩個禮拜應該要有的準備心態和複習策略。

黃敬原建議即將會考的學弟妹，考前不要再做艱深的題目，「訂正」、「理解」最重要，記得要看歷屆試題。準備大會考時除了要練題、也要安排運動，才能夠記住更多、體力才能充沛。

劉芝羽表示，在準備自傳備審時要找人生重要的片段並與科系做連結，可以多詢問師長以及學長姐的建議，特別注意動機以及讀書計畫除了要寫「要做甚麼」之外，還要說明「為甚麼這麼做」。在面試的部分可以把口試的考古題問題和答案自我練習後再找師長父母再熟練基本考古題，接著再模擬其他情境題。在面試前的空檔要持續練習保有熟悉度。

(中時 )