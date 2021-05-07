有了前當家球星諾維茲基場邊坐鎮，獨行俠後衛東契奇當然格外賣命！靠著東契奇貢獻24分、10籃板及8助攻的接近大三元表現，小哈德威也拿23分，獨行俠7日克服籃網主控厄文狂掃45分劣勢，驚險以113比109撕破籃網，38勝28敗穩居西區第5。

打完前3節，籃網還以83比82領先，但在末節，杜蘭特手感陷入低迷，徒留厄文孤軍奮戰，獨行俠趁機靠著東契奇、小哈達威兩人火力超前，來到讀秒階段，籃網雖靠厄文連取5分追近，布朗生最後32.6秒的上籃，提前宣告獨行俠勝局。

除了東契奇與小哈達威，芬利史密斯也替獨行俠拿下17分、8籃板及3助攻，布朗生15分，鮑威爾12分、10籃板及5助攻，目前獨行俠取得領先西區第6湖人0.5場勝差，假如湖人在今天洛杉磯內戰輸給快艇，雙方勝差將會繼續擴大。

至於最近苦吞4連敗的籃網，目前43勝24敗，已經落後東區龍頭七六人多達2.5場勝差，想要追上難度越來越高，不過杜蘭特今天投21中7，含三分球投4中0的差勁手感，雖有20分、9籃板進帳，卻讓籃網末節無力反撲，看來他又要自己生悶氣了。

(中時 )