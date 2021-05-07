國民黨日前通過「黨主席選舉作業細則」，訂出1000萬元保證金 (本票)、300萬元作業費、20萬元領表登記費等門檻。孫文學校總校長張亞中質問，一個政黨，如果對未來黨主席的口頭承諾都不再相信，或必須要仰賴法律責任來約束黨主席的募款責任，這個政黨的道德危機還不夠大嗎？

張亞中指出，在受到輿論批評後，國民黨高層把1000萬元保證金的「銀行本票」換成了「書局本票」。高層說：所謂「本票」就只是一個書面承諾，隨便到任何一個書局都可以買到一本「本票」。張亞中說，既然是「書面承諾」，為何不要求參選人寫個「切結書」即可？是因為以往的黨主席均未履行承諾，黨中央才因噎廢食地出此下策？

張亞中問：一個政黨，如果對未來黨主席的口頭承諾，甚而「書面承諾」都不再相信，而情願相信個「書局本票」，或必須要仰賴法律責任來約束黨主席的募款責任，這個政黨的道德危機還不夠大嗎？

他表示，如果按照高層的説法，所謂登記費20萬元，是為了避免有人登記造勢後又不選了，於理尚通。可是如果參選人登記後，的確參選，又繳了300萬作業費，前面的登記費不應該就包括在裡面了嗎？

他說，黨主席選舉是大事。在登記前，將報名費從原來的200萬元，增加近七倍，為1320萬元。比賽可以這樣玩嗎？如果只是因為窮，就可以這樣玩，一個泱泱大黨的格調在哪裡？可悲的是，還有天王認為，報名費要1320萬元的事，「沒人在乎細節」。「黨窮、天王富」，這就是現在國民黨的財務寫照嗎？

他還想提醒黨中央，選罷法的公費補助（一票30元）的精神.，就是為了幫助各政黨合法地補助提名候選人，其目的就是幫助沒有財力的才能之士，也可為國家奉獻。如今國民黨在自己所辦的黨內選舉，反而背道而行，阻擋無財力，有抱負，有能力的人參選.。這是國民黨高層在斷絕人才、以金錢掛帥取人。這種思維不應該接受黨員批評嗎？黨中央不該好好反省嗎？

總理孫中山先生所創立的黃埔軍校，大門寫的是：「升官發財請走別路，貪生怕死莫入此門」。曾幾何時，現在黨主席的辦公室門前，似乎寫著幾個大字：「理念抱負請走別路，財大氣粗得入此門」。

張亞中自豪是4O年以上的忠貞黨員，必須告訴黨中央：這樣的國民黨是無法得到黨員信頼與社會尊重。但是，很遺憾地，國民黨高層迄今還不知問題出在哪裡？

張亞中強調，這三十年來，國民黨的問題都在高層，從來不在基層。國民黨必須從「頭」改造。他在此再次鄭重宣示，無論財力限制多高，即使他傾家蕩產，都會參選到底，與所有忠貞黨員，一起來完成救黨救國救兩岸的志願！

(中時新聞網)