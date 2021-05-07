國際調研機構IHS Markit今（7）日公佈4月中國服務業PMI。2021年4月，財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)56.3，較上月大幅上升20個百分點，並連續十二個月位於擴張區間，這是該指數2021年初以來的最高點。顯示疫情後服務業正常化節奏進一步加快。 4月份，綜合產出指數錄得54.7，超過3月份(53.1)，顯示中國生產經營活動總量大幅加速擴張，擴張率為今年以來最強勁，也超過長期均值。製造業與服務業皆增速轉強，而且後者更為顯著。

財新智庫高級經濟學家王(吉吉)博士表示，4月財新中國綜合PMI錄得54.7，較前月上升1.6個百分點，亦錄得今年年內最高值。供給、需求、外需、就業悉數位於擴張區間，受調查企業對未來一年經濟前景依然保持樂觀。當月綜合投入和產出價格指數均繼續位於高位，通脹壓力進一步加大。總體而言，新冠疫情後製造業和服務業的恢復繼續提速，市場供求兩側同步擴張外需保持向好，就業市場繼續改善，市場信心充足。相比之下，服務業的恢復較製造業更為強勢通脹仍未來關注的重點，製造業、服務業成本端和收費端價格連升數月，仍未見改善跡象，通脹壓力不斷凸顯。(編輯整理：李慧蘭)

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