1.聯電(2303)：4月合併營收歷史次高，今早股價彈升近5%，收復5日線、季線。
2.華邦電(2344)：Q1每股純益0.4元、創10季新高，激勵股價大漲近8.5%，彈上5日線。
3.威剛(3260)：董座陳立白期望獲利挑戰新高，外資連兩日買超，股價續彈逾4%。
4.鴻海(2317)：結盟國巨進軍半導體，三大法人昨回補，早盤漲逾3.5%，收復10日線。
5.技嘉(2376)：顯卡高漲助Q2，早盤一度漲近3%，站回周線，但反壓隨即現蹤，盤中翻黑。
6.東洋(4105)：負責高端疫苗後段充填，早盤觸及漲停，挑戰80元。
7.雃博(4106)：Q1純益年增逾3倍、EPS0.29元，早盤彈漲約5%，收復周線。
8.太景*-KY(4157)：4月營收年增85倍，早盤跳空漲停。
9.王品(2727)：4月營收、Q1獲利佳，惟外資連5日賣超，晨盤續重挫逾8.5%。
10.TPK-KY(3673)：首季每股賺0.86元，寫5年來最佳Q1，早盤一度強漲逾6%。
11.華航(2610)：Q1每股虧0.19元，疫情調度航班、油價、富旺處分持股，股價下滑逾7%。
12.群光(2385)：首季獲利年增超過38倍，加上漲價題材，早盤力漲近6%。
13.凱美(2375)：4月營收優，漲價題材躁進，股價曾衝上113元漲停價，維持近9%漲幅。
14.亞光(3019)：Q1海賺，一季抵三季，晨盤跳空直闖84.5元漲停。
15.中揚光(6668)：布局5G相關市場，激勵早盤奔上77.2元漲停。
16.新唐(4919)：Q1每股賺0.7元，股價直攀67.3元漲停。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。