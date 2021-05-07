《老兵不死 精神永存》這句話曾經在仿間流傳，泛指60年代台灣經濟起飛，其中扮演著十分關鍵的角色就是隨國民政府來台的老兵榮民。中視慈善愛心基金會昨﹝5/6日﹞下午二點，率多位知名藝人齊聚新竹榮民之家與榮民伯伯、阿姨提前過母親節。中視慈善愛心基金會素以關懷台灣弱勢民眾不遺餘力，對榮民老兵更視為自家長輩，常年至榮家慰問與邀請知名藝人前往演出，傳遞溫情與愛。

家主任陳桂美﹝左﹞頒贈感謝狀給中視愛心基金會由旺旺中時公益演唱會製作人梁俊華代表受贈。(圖/張曜提供)

本次活動，適逢新竹榮家《家歌》發表會，由李純美老師製作充滿溫情感人的一首歌曲，在家主任陳桂美帶動下，全場住民與出席來賓齊聲唱出榮民伯伯、阿姨的心情。

漂亮寶貝唐玲美艷動人讓長輩們驚艷 。(圖/張曜提供)

百變天后司馬三三一曲郊道帶長輩們走進時光隧道。(圖/張曜提供)

客家歌王康雷一曲挑夫道盡了榮民為台灣經濟起飛時的奉獻 。(圖/張曜提供)

模仿天后小陶子主持逗趣來賓讚賞不已。(圖/張曜提供)

活動由模仿天后小陶子擔綱主持，漂亮寶貝唐玲，百變天后司馬三三，客家歌王康雷、帶來挑夫、凡人歌、等一下、郊道等多13首經典老歌，讓長輩們重回時光隧道，找回70年代的往日情懷，活動中特別邀請秀場天后澎澎出席演出，瞬間將秀場文化中的說、碰、跳注入榮家，讓伯伯們開懷大笑,度過了一個愉快的下午時光。

(中時新聞網)