《老兵不死 精神永存》這句話曾經在仿間流傳，泛指60年代台灣經濟起飛，其中扮演著十分關鍵的角色就是隨國民政府來台的老兵榮民。中視慈善愛心基金會昨﹝5/6日﹞下午二點，率多位知名藝人齊聚新竹榮民之家與榮民伯伯、阿姨提前過母親節。中視慈善愛心基金會素以關懷台灣弱勢民眾不遺餘力，對榮民老兵更視為自家長輩，常年至榮家慰問與邀請知名藝人前往演出，傳遞溫情與愛。
本次活動，適逢新竹榮家《家歌》發表會，由李純美老師製作充滿溫情感人的一首歌曲，在家主任陳桂美帶動下，全場住民與出席來賓齊聲唱出榮民伯伯、阿姨的心情。
活動由模仿天后小陶子擔綱主持，漂亮寶貝唐玲，百變天后司馬三三，客家歌王康雷、帶來挑夫、凡人歌、等一下、郊道等多13首經典老歌，讓長輩們重回時光隧道，找回70年代的往日情懷，活動中特別邀請秀場天后澎澎出席演出，瞬間將秀場文化中的說、碰、跳注入榮家，讓伯伯們開懷大笑,度過了一個愉快的下午時光。
(中時新聞網)
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