大陸紅星趙麗穎與馮紹峰因戲結緣相戀，婚後生了一子，不料上個月23日突然宣布離婚，婚姻維持不到3年，兩人先後官宣，強調是因工作忙碌聚少離多，消磨了感情，但彼此是和平分手，未來會一起扶養兒子長大，只是分手消息不到2週，如今傳出馮紹峰已由爸媽安排相親，兩老只對未來媳婦開了一個條件，卻讓網友聽了氣炸。

趙麗穎與馮紹峰在2016年合作了《西遊記女兒國》傳出緋聞，2年後兩人在《知否知否應是綠肥紅瘦》中飾演夫妻檔，登對模樣讓緋聞再度燃起，而同年10月中，趙麗穎與馮紹峰公開結婚證書，宣布結婚，隔年3月生下兒子。

而趙麗穎產後不到半年就光速復出，外型已恢復亮麗，出席活動時曾被調侃是否覺得當媽媽比當女演員辛苦，不然怎會放老公一人在家帶娃，讓趙麗穎瞬間變了臉色，而兩人婚後頻傳婚變，沒想到真的在2021年就宣布離婚，坦言因工作結緣，也因工作而分開，深思熟慮後決定分手，彼此寫下「日子很長，過去很好，願未來更好」，給予對方祝福。

兩人離婚後，外界也開始討論趙麗穎、馮紹峰感情上多久會再有伴？不料才不到2個禮拜，就有媒體報導42歲的馮紹峰傳出已邁開下一步，爸媽積極幫他找對象，安排相親，說兩老已對兒子離婚的事情看開，「開始請身邊的人留意二婚人選」，急著要兒子再度安定下來，還說馮家爸媽對於未來媳婦，唯獨開了一個條件，「別再找娛樂圈裡的人了」，消息一出惹眾怒，慘被砲轟「搞得自己好像受害者一樣」。

(中時新聞網)