新北6校停辦校慶 侯友宜：校園採最嚴格標準 10:272021/05/07 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市侯友宜今（7日）說，未來會滾動式檢討，若足跡擴大涉及到校園安全，一定採最嚴格標準管理。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華航機師染疫衍生諾富特飯店群聚感染事件，因確診者足跡新北市已有6所國中小停辦校慶活動，新北市侯友宜今（7日）說，未來會滾動式檢討，若足跡擴大涉及到校園安全，一定採最嚴格標準管理，盼學校、家長多多體諒。 侯友宜表示，確診者足跡遍及新北市三重、蘆洲、中和、永和，這段時間剛好是學校舉辦校慶期間，教育局特地與各學校溝通，足跡有逗留過的區域都不要再舉辦校慶或將校慶延後，感謝所有學校配合。 諾富特爆混居中央地方互甩鍋 陳時中：執行起來有漏洞 訂閱影音： 中時新聞網 柯批中央沒通知染疫機師住國宅 侯友宜：多重視地方聲音 專家：防自主管理趴趴走 建議表列活動禁區 (中時 ) #校慶 #侯友宜 #停辦 #諾富特 #標準 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 諾富特之亂互踢皮球 楊志良斷言：全台隨時有破口 13:182021/05/06 政治 新北推托育人員新政策 下半年起贈久任獎金、各項獎勵金 15:152021/05/06 政治 柯文哲：防疫賭運氣 缺專家背書 04:102021/05/07 焦點要聞 招商乏人問津 八里纜車恐告吹 04:102021/05/07 地方新聞 侯友宜視察長照機構防疫 呼籲以視訊代替探病 11:242021/05/06 生活 新北市教育局：三蘆、雙和區6校校慶 全數停辦 12:522021/05/06 政治 談諾富特、華航群聚案 李秉穎：不排除社區仍有少數未被發現的病毒 10:172021/05/06 生活 母親節前夕 侯友宜探視托育人員送大禮 加發久任獎金等各項獎勵金 17:422021/05/06 生活 看完諾富特群聚案 前藍委揭陳時中2句話：讓人害怕 11:452021/05/06 政治 阿中稱檢疫由衛生局主導 阿燦批中央從未給過機組員名單！諾富特該誰管 中央地方互甩鍋 04:102021/05/06 生活新聞 侯視察長照機構 籲改視訊問安 04:102021/05/07 地方新聞 生活熱門新聞 帥哥記者為東奧打AZ疫苗 48小時「人生從黑暗變光明」 - 生活 嘉義超佛心15元大飯店 全店最貴20元老闆曝真相 - 生活 立夏梅雨到？3波鋒面雨連環炸 戴立綱曝降雨熱區 - 生活 竹市女童曾住諾富特 一家四口居家隔離中 班級通知單曝光 - 生活 金鐘罩變大悶鍋 鋒面下不來！今靠午後對流雨炸裂 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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