華航機師染疫衍生諾富特飯店群聚感染事件，因確診者足跡新北市已有6所國中小停辦校慶活動，新北市侯友宜今（7日）說，未來會滾動式檢討，若足跡擴大涉及到校園安全，一定採最嚴格標準管理，盼學校、家長多多體諒。

侯友宜表示，確診者足跡遍及新北市三重、蘆洲、中和、永和，這段時間剛好是學校舉辦校慶期間，教育局特地與各學校溝通，足跡有逗留過的區域都不要再舉辦校慶或將校慶延後，感謝所有學校配合。

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(中時 )