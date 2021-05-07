香港女星張柏芝近日參加大陸綜藝《乘風破浪的姐姐》引發話題，讓她的人氣再度攀升，她也馬不停蹄投入新節目《讓生活好看》，到上海幫兒子們選學校，加上先前她才在上海購置4000萬人民幣（約新台幣1.7億）的新豪宅，也讓人懷疑她是否真的想定居在上海。

張柏芝在節目中到上海為2個兒子選學校，由於上海學校名額競爭激烈，張柏芝還親自到校和老師交涉，在電話上和兒子溝通時，她提到這間學校比香港的學校大10倍，拼命稱讚的態度讓大兒子忍不住吐槽，「聽起來妳非常滿意」，然而張柏芝一問願不願意到新學校看看，立刻就遭到拒絕。

張柏芝親自到上海幫兒子選學校。(圖/翻攝自微博)

張柏芝事後也苦笑說，「我什麼都不怕，就怕我兒子」，擔心孩子處於叛逆期，不認同她也不會直說，只會在心裡默默不認同，由此可見她對孩子的用心程度，她也在節目中透露，因工作常常在北京、上海兩個大城市奔波，因此索性就在兩地都買了房產。

因為在《乘風破浪的姐姐》中人氣再上漲，她最近代言活動接不完，可以說是行程滿檔，光是半年內就拿下3個代言、7個廣告，加上其他節目和商演的演出費，推估她收入超過5000萬人民幣（約新台幣2.1億），由於她先前在上海購入天價豪宅，更讓外界猜測她想定居上海。

(中時新聞網)