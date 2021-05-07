60歲修姓婦人因香港網友介紹一款「外幣短線交流」的新型投資方式，聲稱高報酬低風險，更貼出了150％獲利的對帳介面，讓修婦相當心動，拿出存款33萬欲匯入指定的香港帳戶，銀行懷疑婦人遭詐騙向警方通報，員警前往了解，成功阻止33萬血汗錢遭詐的憾事。

高雄市左營警分局5月5日上午10時，接獲轄區國泰世華銀行左營分行來電報案，表示疑似有民眾遭詐騙情形，隨即派遣警員前往了解。

警方到場後，發現一名修姓婦人自稱2周前結識一名居住香港的網友，聊了一陣子後，該網友介紹她一款「外幣短線交流」的新型投資方式，聲稱高報酬低風險，更貼出了150％獲利的對帳介面，讓修婦十分羨慕，決定拿自己辛苦攢下的33萬元積蓄搏一把，便到銀行準備將血汗錢匯入指定的香港帳戶。

由於匯款過程中，修姓婦人無法清楚解釋匯款目的，引發行員察覺有異遂通報警方到場。

警員聽完來龍去脈，便識破此為現下熱門的假投資詐騙手法，便請行員查詢欲匯款的帳戶，一經查詢發現竟是國內銀行帳戶，根本不是香港帳戶，便立即通報為詐騙警示帳戶，此時修姓婦人才恍然大悟，原來自己深信不疑的「香港網友」根本就是詐騙集團，幸虧員警及行員及時協助，才保住自己的血汗錢，直喊好險好險。

(中時 )