台中榮總志工夥伴們特別選在母親節前夕，在院長陳適安、社工室主任莊李和、護理部主任張家慧的陪同下進行「馨香送暖－母親節關懷系列活動」。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

「感恩的心，感謝有你…」台中榮總婦幼大樓候診區傳來多首動聽的歌曲，不僅歌唱祝福，更有熱情陽光的台中榮總志工夥伴引導現場的小朋友們手捧著康乃馨花束大聲喊出：媽媽我愛你。伴著多首耳熟能詳的旋律，在場的母女、母子檔們或勾著手、或肩靠著肩，藉由這感性的場合紛紛表達愛媽媽的心。

為了在嚴峻疫情中為病人加油打氣，台中榮總志工夥伴們特別選在母親節前夕，在院長陳適安、社工室主任莊李和、護理部主任張家慧的陪同下進行「馨香送暖－母親節關懷系列活動」，五彩繽紛的康乃馨花束，以及琅琅上口齊唱歌聲點亮候診區與病房，病人與照顧者們不僅感受佳節氣氛，更被院長與志工們逐樓逐床親自致送花束的貼心之舉而深深感動，院區內馨香滿溢，漫佈著感恩氣息。

多位收到院長親贈康乃馨花束的病人，被突然來到的驚喜感動地由愁容綻放笑顏，一掃住院的苦悶；當日甫產下寶寶的新手媽媽，第一次收到屬於自己的康乃馨花束更是難掩欣喜，激動地表示迎來最即時的祝福，幸福地趕緊拍下與康乃馨的合照，並在社群平台上打卡紀錄如此重要的時刻。

而陪同媽媽等候看診的子女們，也在應景歌曲演奏的感染下，隨著志工的引導在現場表達對媽媽的感謝與祝福，讓媽媽們提前過節，陳院長更鼓勵在場子女們要將每一天都當作佳節，寵愛身邊的家人，三不五時、愛要及時。

席次之間不免有母女檔相互勾著手表達心意，隨著扣人心弦的旋律，感動與感激之心油然而生。

此次活動由財團法人台中市私立惠康社會福利基金會全額贊助，惠康基金會本著以辦理健康促進之團體與社區活動關懷、關懷弱勢組群的宗旨，協助台中榮總推動醫療救濟及促進民眾健康之公益活動不遺餘力，此次透過醫院母親節關懷活動，用最直接的行動溫暖送愛！

(中時 )