10年前最高法院法官蕭仰歸為兒子蕭賢綸肇事逃逸案，向台灣高等法院審判長高明哲關說，讓兒子逆轉改判無罪確定，高明哲7日遭檢方起訴，至於蕭賢綸肇事逃逸案，檢方再審後，去年蕭賢綸涉肇事逃逸案無罪改為6月徒刑、緩刑2年定讞。

2008年蕭仰歸的兒子蕭賢綸涉肇事逃逸案，基隆地院判處6月徒刑 ，緩刑2年，須支付公庫3萬元。蕭賢綸提上訴，高院改判無罪、檢方 也未上訴，全案無罪確定。

事後有人在法官論壇爆料指蕭仰歸關說，案經監察院彈劾，2011年 公懲會審理認定，承審肇逃案的高院審判長高明哲確有接受蕭的關說 ，並為他向受命法官高玉舜關說，要為蕭的兒子拚無罪判決，公懲會 對蕭及高判決懲戒。

前年高檢署認為，法官違法失職足以影響原判決符合聲請再審規定 。高院合議庭採3人合議制，審判長高明哲的判決意思決定既已遭汙 染，形成他與陪席法官2人的無罪判決，自對判決結果有影響，罕見提起對被告不利益的再審獲准，蕭賢綸撤回上訴，緩刑確定。

(中時 )