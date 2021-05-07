英國央行(BoE)周四指出，英國今年的經濟將出現二戰以來最快速的增長，並且將放慢數兆美元的購債計畫，但強調並沒有要改變刺激政策。

英國央行行長貝利(Andrew Bailey)對於較預期更強勁的前景表示歡迎；英國目前在疫苗接種方面領先，失業率也相對低很多。但貝利也指出，目前與沒有疫情時的經濟相比，仍有規模上的差距。

BoE上調英國今年經濟成長率，從二月的5.0%預測，上調到7.25%。此將為自1941年以來最快速的年度成長率；然而去年經濟也暴跌9.8%，創近300年紀錄。

財政部長桑納克(Sunak)在三月宣布公共支出方案和減稅措施的延期，讓第三次封鎖的衝擊小於預期。

BoE認為，經濟將在2021年最後一財季回復到疫情前的規模。但是BoE將2022年的經濟預測，從先前的7.25%下調到5.75%。

隨著經濟復甦，央行將減少購債金額，從每周44億英鎊降低到每周34億英鎊(約47億美元)，預計在今年底結束，購債規模8950億英鎊維持不變；並表示，「此一操作不應被解讀為貨幣政策的改變」。

BoE同時宣布，基準利率維持在0.1%。

BoE同時預期失業率到第三財季將輕微上升到5.4%，而屆時財政部的就業補貼計畫也將到期。

有鑑於與能源價格相關的暫時性因素，央行預期今年稍晚時，通膨可能略微超過2%的目標。

英國央行將未來兩三年內的通膨目標訂在2%，是基於金融市場上銀行利率在兩年內為0.3%的預期，以及到2024年第二財季為0.6%的預期。

(時報資訊)