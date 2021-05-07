境外資金回台專法截止日在即，詢問熱度也日漸加溫，國泰金(2882)旗下國泰世華銀行以24小時快速預審和全方位資產配置服務，吸引許多台商青睞，受理案件中平均個人匯回金額就將近新台幣2億元，遠高於國稅局統計全台個人平均新台幣1.2億元的水準。

根據財政部統計，《境外資金匯回管理運用及課稅條例》施行以來，累計至今年4月14日匯回金額已達2,325億元。國泰世華銀行副總經理張經理指出，過去將資金停泊在稅賦優惠國的誘因已日漸淡去，反而回到自己的家鄉，善用國家優惠稅率，對於台商而言可能更省力。

在實務上，若沒有專家團隊協助，恐因文件不齊或跨國金流程序繁瑣而錯過「安心返鄉」時機。為此，國泰世華銀行整合金融集團資源，提供「資金回台預審快捷服務」，收單後24小時內回覆預審結果與送審服務，協助客戶在最短時間內檢視申請文件是否齊備，大幅降低送件卡關的機率。若是資金位於國泰世華亞太地區服務據點，也可立即獲得協助。擔心無法在短時間內讓資金到位的客戶，國泰世華亦建議，可先取得核准函後再分批匯回。

在這波資金匯回的案件中，也有不少企業主趁此為家族企業接班提早布局，國泰世華銀行提醒，優惠稅率將於今年8月14日截止，有意匯回資金的台商應注意申請期限，並結合理財、稅務與信託專家，打造全資產配置計畫。

(時報資訊)