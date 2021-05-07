線上學習的新生活型態，持續帶動市場對Chromebook的需求，外資法人預測，今明兩年的Chromebook每年將有4500萬~5000萬台的市場需求。而台廠最受惠的2家PC廠分別為宏碁(2353)及廣達(2382)。

去年以來「缺料」就一直是PC/NB出貨的痛點，今年仍然未見緩解；在此情勢下，備貨能力強的業者就能在市場勝出。外資法人指出，宏碁的備貨庫存水位高，庫存天數（DIO, Days of Inventory）已經從去年底的62天，拉高到今年首季的73天。預估宏碁今年的營益率會維持在3.1-3.4%，優於去年的3.2%，和2019年的1.3%。營益率的提升反應出宏碁良好的成本控管能力和營收擴增的經濟規模。

至於廣達，受惠Chromebook出貨順，帶動廣達第一季營收衝上2689.54億元，創下史上最佳第一季營收表現，市場預期，廣達首季獲利欲小不易，面對第二季，廣達表示「缺料比第一季更嚴重」，但第二季筆電出貨量仍可望優於首季。廣達首季筆電出貨量已有1900萬台，第二季出貨量可望再改寫歷史新高。

(時報資訊)