美國科技股止跌反彈，台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.4%，帶動台積電今天股價同步走高，開盤跳空達594元，上漲7元，盤中最高漲13元至600元，站回短期均線，進逼月線關卡。

美國上周新申請失業救濟金人數下滑，激勵美股收高，道瓊工業指數漲318.19點，漲幅0.93%，收在34548.53點，創歷史新高；那斯達克指數漲50.42點，漲幅0.37%。費城半導體漲幅為0.77%。

台積電ADR收高在117美元，漲1.62美元，漲幅1.4%，激勵台積電(2330)今天股價同步走高，開盤跳空漲7元，達594元，盤中一度觸及600元，並帶動半導體股大漲。

聯電ADR收在9.32美元，下跌0.07美元，跌幅約0.75%，不過今天股價跳空開高，達52.7元，上漲1.4元，漲幅約2.73%。盤中大漲至54元，漲幅近5%。

聯電(2303)2021年4月合併營收為163.82億元，為歷史次高，雖比3月的新高166.19億下滑1.42%，仍較去年同期增加8.78%。公司樂觀看第二季營運，單季營收將再挑戰新高。

聯電第二季營運展望樂觀，預期第二季將持續供不應求，產能利用率維持100%，晶圓出貨量將增加2%，平均售價將揚升3%至4%。以此推估，第二季營收將季增5-6%，再創新高；聯電公司並預期，今年整體ASP將成長近10%，較前次法說會預估的數字上調。

台積電第二季營收也有機會再創新高，公司預估第二季營收129-132億美元，季減0.15%至季增2.17%，估毛利率49.5-51.5%，營益率38.5-40.5%，雙率將較首季下滑。

(時報資訊)