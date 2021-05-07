富比世雜誌公布最新台灣富豪榜，台灣首富由全球第二大製鞋代工廠宏福實業創辦人張聰淵奪下，然而張聰淵作風低調，發跡工廠隱身在雲林稻田間，身家背景鮮為人知，過去僅因買下2戶帝寶豪宅躍上媒體版面，有神秘鞋王封號，去年因宏福（華利集團）在深圳掛牌上市，張聰淵身價暴漲，最終以淨資產138億美元躍居台灣首富。

宏福是全球第二大製鞋廠，更是加硫鞋（帆布鞋）第一大鞋廠，在全球擁有超過15萬名員工，長期替NIKE、VANS、CONVERSE等品牌代工，產值逾1500億，年產量超過1.6億雙鞋。

創辦人張聰淵去年還在富豪榜10名之外，今年卻以黑馬姿態登上台灣首富，令人好奇張聰淵究竟是何許人也？根據CTWANT去年報導，張聰淵領軍的宏福實業從雲林莿桐鄉發跡，工廠就隱身在稻田間，90年代就將生產重心移往大陸，於廣東中山市設立集團總部，並將業務拓至越南、緬甸及多明尼加等地。

由於早年就將發展重心移往大陸，且未掛牌上市，外界對於張聰淵的了解並不多，甚至連雲林當地居民都對張聰淵家族不甚了解，先前張聰淵只因連買兩戶帝寶豪宅登上媒體版面，才讓外界一窺雄厚財力。

今年4月宏福國際大陸事業（華利集團）在深圳掛牌上市，張聰淵身價暴漲，根據富比世的資料，張聰淵資產淨值高達138億美元，遙遙領先排名第二國泰家族的92億美元及第三富邦家族的79億美元，擠下一票富豪成為台灣新首富。

(中時新聞網)