作為確保2020年東京奧運會和殘奧會安全計畫的一部份，國際奧委會(IOC)今天宣佈與輝瑞公司(Pfizer Inc.)和(BioNTech SE)達成共識，將提供來自世界各國奧林匹克和殘奧委員會的運動員新冠肺炎疫苗。國家奧委會(NOC)將與當地政府合作，根據每個國家疫苗接種指南並與當地法規保持一致，以協調當地疫苗分佈狀況，並在7月下旬奧運開幕前完成2次疫苗接種。

As part of the plans to ensure safe and secure @Tokyo2020, the IOC has signed an MoU with Pfizer Inc and BioNTech SE to donate doses of the companies’ COVID-19 vaccine to Games participants from National Olympic and Paralympic Committees around the world.https://t.co/Ne3sLgM1se — IOC MEDIA (@iocmedia) May 6, 2021

國際奧委會和國際殘奧會(IPC)正與國家奧委會和國家殘奧會(NPC)合作，鼓勵和協助居住在領土內運動員按國家免疫指南在本國接種疫苗，然後才去日本。這不僅為奧運安全環境做出貢獻，也是出於對日本居民尊重。目前許多國家政府已在這方面採取積極步驟，並正與其國家奧委會和全國人民代表大會協商，為奧運參與者接種疫苗。據國家奧委會和國家殘奧會回應，預計有大部份奧運參與者在到達日本前已接種疫苗。

國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)說：「疫苗有助於東京奧運和殘奧會所有選手更安全，並向我們熱情的日本東道主表示聲援。我們邀請運動員和參加代表團以身作則，在可能情況下接受疫苗。透過接種疫苗，可對外傳達強而有力的訊息，畢竟疫苗接種不僅關乎個人，且關乎團結和對社區其他人福祉。感謝輝瑞和BioNTech慷慨捐助，以支持東京奧運會和殘奧會運動員和參與者的疫苗接種。」

輝瑞首席執行官伯拉(Albert Bourla)5月6日受日本經濟新聞線上採訪時表示：「奧運舉辦是人類戰勝病毒象徵，能向運動員提供疫苗確保奧運安全令我們驕傲 ，奧運和殘奧會回歸，是經歷艱苦一年後世界團結與和平里程碑。我們為提供疫苗感到自豪」。另外BioNTech首席執行官薩辛(Ugur Sahin)表示：「目前已提供超過4.3億劑疫苗，疫苗將繼續幫助保護世界各地生命，並使我們恢復正常生活，今年奧運會和殘奧會是具有歷史意義的時刻，代表全球社會及我們如何站在一起。很榮幸提供疫苗來支持奧運和殘奧會的安全。」

(中時新聞網)