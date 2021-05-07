女大生內衣掛浴室險遭竊，犯人被發現後落荒而逃，連犯案工具都來不及帶走。（圖／翻攝自Dcard）

一名女大生昨發文分享，前幾天她在房間休息時，浴室傳出東西掉落的聲響，且越來越大聲，她悄悄走近查看，竟發現有男子想偷她的貼身衣物，記清對方的特徵後，她立刻大吼嚇跑對方，並聯絡房東、報警，後來發現犯人竟是同棟住戶，被抓到後已被房東要求退租。心有餘悸的原PO也留言分享自己的防狼機關，提醒大家在外租屋真的要小心。

一名女網友昨在Dcard上發文分享，5月4日晚上七點多左右，她關燈躺在房間裡面休息，只留了浴室的燈開著，結果卻突然聽到浴室傳來物品掉落的聲音，讓她起了警戒心，後來隨著碰碰碰的聲音越來越大，讓她幾乎確信這肯定不是老鼠弄的。

女網友表示，當時她沒有先把寢室的燈打開，而是先探頭查看，結果竟看見一個男生趴在浴室窗外，拿著折成長條狀的衣架勾取她的貼身衣物，看清對方的特徵後，原PO隨即大喊「你在幹什麼？」讓嫌犯嚇得落荒而逃，也來不及收回犯案工具。

女網友透露，當下她真的很害怕，第一時間就聯繫房東並報警，深怕錯失抓犯人的機會，還好房東在租屋處裝了很多監視器，因此有拍到犯人的身影，也可以看到他從大門離開，也意外發現五樓的住戶也曾被同一人騷擾過，最可怕的是對方有共犯。

警方調查後發現，犯人與其女友也住在同一棟樓裡面，男子到案時辯稱「只是想勾一下，沒要幹嘛！」而原PO則在家人與其他房客的陪同下去警局作筆錄，房東也立刻要求男子退租，並請他的家人將其帶回去，不過，另一位共犯至今仍下落不明，讓她始終覺得很害怕，並呼籲女孩們外宿一定要注意安全。

事件引起網友討論，「好可怕，自己住外面真的要注意安全」、「不知道得逞多少次了，遇到你夠謹慎栽在你手上」、「超級噁心，還說只是想勾一下，一般誰會做這種事？」、「就是有這種台男拉低整體男性素質，害女生在外都要小心翼翼」、「幸好有監視器，在外租屋一定要小心」。

女網友也隨文附上「自製防狼機關」的圖片供大家參考，可以在窗戶凹槽擺放除溼用的木炭，只要有人打開紗窗，木炭就會掉落，因為質地很脆，所以掉落到地面會發出蠻大的聲音，藉此來提醒自己。

女大生內衣掛浴室險遭竊，靠著自製的防狼機關，成功抓住犯人。（圖／翻攝自Dcard）

(中時新聞網)