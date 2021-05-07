每年年末外國媒體TC Candler總會公布一份全球百大美女和帥哥榜，榜單公布後往往引發不少話題，也引來不少媒體爭相做起自己的榜單，「ENTERTAINMENT AWARDS」近日公布一份百大最佳臉蛋榜，將男星、女星合在一起選出100位最讚臉蛋，沒想到今年2021年的名單出爐，往往是這類獎項常勝軍的女星全智賢、宋慧喬竟連前100名都沒有，台灣女孩周子瑜更跌到50名外。

「ENTERTAINMENT AWARDS」5日在Youtube頻道上公開2021年百大最佳臉蛋，TWICE的多賢、SANA分居第93、90名、MAMAMOO成員華莎得到第83名、社交名媛凱莉珍娜（Kylie Jenner）第81名、SM娛樂旗下的NCT成員肖俊第78名，接著是「國民初戀」秀智第77名、IU76名，YG娛樂旗下iKON成員金韓彬（B.I）75名，李敏鎬第74名，Red Velvet的隊長Irene第69名，勝過她的是演員池昌旭（第68名）。

子瑜、秀智、IU分別獲得第51、77、76名。（圖／達志影像）

JYP娛樂旗下女子團體ITZY的隊長禮志獲得第65名，接著是「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）59名，NCT成員Jeno贏過雷神，得到58名，TWICE成員、台灣女孩周子瑜則得到第51名，絕緣50名外，勝過子瑜逆天美貌的則是第49名朴信惠，而大陸男星王一博、「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）、演出《致我們暖暖的小時光》的林一則分別得到第38、37、35名。

BTS的Jung Kook、EXO燦烈、BTS的J-hope、BTS的V包辦百大最佳臉蛋前4名。（圖／達志影像）

EXO成員Sehun獲得第33名、宋仲基則得第31名，勝過以上名人的則是肖戰（第29名）、亞莉安娜（Ariana Grande）（第27名）、EXO成員Kai（第26名）、王嘉爾（第24名）、席琳娜戈梅茲 (Selena Gomez) （第23名）、金秀賢（第19名），Blackpink的Jennie（第13名）、ROSÉ（第12名）、Jisoo（第8名）、Lisa（第7名），前三名則被男星全部包辦，分別是EXO的燦烈、BTS的J-hope、V。

100 THE BEST FACE IN THE WORLD 2021

「ENTERTAINMENT AWARDS」2021年百大最佳臉蛋前20名：

1. BTS V

2. BTS J-hope

3. EXO 燦烈

4. BTS Jung Kook

5. BTS Jimin

6. BTS Jin

7. Blackpink Lisa

8. Blackpink Jisoo

9. BTS RM

10. BTS SUGA

11. 車銀優

12. Blackpink ROSÉ

13. Blackpink Jennie

14. EXO D.O.

15. 黃寅燁

16. Stray Kids 鉉辰

17. One Direction 贊恩（Zayn Malik）

18. 文佳煐

19. 金秀賢

20. 宋康

(中時新聞網)