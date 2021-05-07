恒指高開83點 騰訊美團靠穩 10:492021/05/07 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股三大指數6日晚齊升，道指升逾三百點再創新高。港股6日升逾兩百點後，7日早高開約0.3％。 香港信報報導，恒生指數7日高開83點，報28,721；國企指數高開39點，漲幅為0.37％，報10,796。科指高開21點，漲幅為0.27％，報8,158。 個股方面，騰訊高開0.4％，報613港元。美團止連跌，7日早高開0.8％，報288港元；阿里巴巴低開0.3％，報221港元。友邦高開0.5％，報99.7港元。平保高開0.4％，報82港元。 台股漲175點重返萬七 台積電、聯電帶頭衝 反串陣頭暴紅 高雄青創貸款助圓夢 (工商 ) #高開 #港元 #騰訊 #美團 #升逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 騰訊急向美磋商 保兩遊戲公司 04:102021/05/07 全球財經 新懶人投資術3／2020年全台ETF交易額3.79兆元 進場前多聽專家建議做好功課 08:532021/05/07 財經 《金融》信用卡3月簽帳金額雙升寫同期高 Q1恢復成長 08:192021/05/07 財經 車名有亮點、售價 25 萬元起，松下在日本推「e-Apple 」超小型電動車 09:452021/05/07 汽車情報-汽車新聞 國戰會論壇》022導彈快艇＋蜂群無人機 大殺器來了（譚傳毅） 10:002021/05/07 海納百川 頭條揭密》澳洲與中國關係是如何走到翻臉這一步 03:452021/05/07 政治 劍指中國 歐盟龍頭跟進美日腳步 04:102021/05/07 國際大事 《晨間解盤》電子已見買方低接(倫元投顧提供) 07:462021/05/07 財經 史話》曾建元專欄／怒潮學生張盛華的生命史（五） 10:102021/05/07 兩岸史話 工商社論》漢堡與拿鐵之戰 新台幣究竟有沒有低估 04:102021/05/07 財經要聞 40歲女星爬山被小20歲鮮肉搭訕 尷尬回絕：阿姨能生下你了 09:562021/05/07 娛樂 財經熱門新聞 台灣首富張聰淵超神祕 千億集團藏在稻田間無人知 - 財經 印度疫情...威脅全球經濟 - 全球財經 - 工商時報 台塑示警行情恐觸頂 塑膠股一片臉綠 專家這樣說 - 財經 【神秘鞋王2】鞋廠賺低調飽飽 代工CONVERSE發跡鄉親嘸人知 - 財經 駁陸6年攻台說 卜睿哲：能力不等於意圖 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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