美股三大指數6日晚齊升，道指升逾三百點再創新高。港股6日升逾兩百點後，7日早高開約0.3％。

香港信報報導，恒生指數7日高開83點，報28,721；國企指數高開39點，漲幅為0.37％，報10,796。科指高開21點，漲幅為0.27％，報8,158。

個股方面，騰訊高開0.4％，報613港元。美團止連跌，7日早高開0.8％，報288港元；阿里巴巴低開0.3％，報221港元。友邦高開0.5％，報99.7港元。平保高開0.4％，報82港元。

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(工商 )

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