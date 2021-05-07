櫃買中心7日表示，配合上櫃公司110年第1季財報公告，精心規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，5月11日及14日首先推出「科技生活」及「櫃買特色」二場，將於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放投資人現場參與），歡迎投資人踴躍至線上觀看。

櫃買中心表示，隨著科技發展及應用多元化，人們生活便利性及生活品質持續提升，5月11日（週二）首先推出「科技生活」主題，邀請專業特用化學材料通路商崇越電（3388）、專門設計與製造高功率LED商用照明燈具廠商湯石照明（4972）及製程自動感測器與流量計製造廠商桓達（4549）等3家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心指出，上櫃公司產業類別多元，產業聚落完整，5月14日（週五）將邀請3家在相關領域表現優良的「櫃買特色」企業，分別為全球磷化銦及銻化鎵磊晶片代工領導廠商IET-KY（4971）、專注於特殊劑型藥物開發之知名學名藥廠東洋（4105）及塑膠薄膜電容器廠商華容（5328）線上直播說明。

本系列業績發表會主題豐富，後續還有「富櫃200」、「休閒生活」、「智慧科技」及「生技醫療」等主題，由上櫃公司經營團隊說明營運績效及對未來產業前景看法，是投資人進一步瞭解企業營運發展契機及研究產業的最佳平台。

(工商 )