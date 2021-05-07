國民黨今天舉辦「寵愛媽咪護食安 828公投一定過」記者會。（趙婉淳攝）

【LIVE直播】國民黨召開「寵愛媽咪護食安 828公投一定過」記者會

適逢母親節，國民黨文傳會主委王育敏（左二）、婦女部主任闕枚莎（右二）7日召開「寵愛媽咪護食安 828公投一定過」記者會，除呼籲民眾8月28日公投站出來投下贊成票，也預告國民黨8日將走入除桃園市外的21縣市菜市場，現場發送康乃馨，邀請媽媽們為下一代健康反萊豬。(郭吉銓攝)

適逢母親節，國民黨文傳會主委王育敏（左二）、婦女部主任闕枚莎（右二）7日召開「寵愛媽咪護食安 828公投一定過」記者會，除呼籲民眾8月28日公投站出來投下贊成票，也預告國民黨8日將走入除桃園市外的21縣市菜市場，現場發送康乃馨，邀請媽媽們為下一代健康反萊豬。(郭吉銓攝)

現場更發送康乃馨給前來採訪的媒體記者。(郭吉銓攝)

現場更發送康乃馨給前來採訪的媒體記者。(郭吉銓攝)

國民黨文傳會主委王育敏（見圖）7日召開「寵愛媽咪護食安 828公投一定過」記者會，除呼籲民眾8月28日公投站出來投下贊成票，也預告國民黨8日將走入除桃園市外的21縣市菜市場，現場發送康乃馨，邀請媽媽們為下一代健康反萊豬。(郭吉銓攝)

國民黨推動的「反萊豬」、「公投綁大選」雙公投，已達成案門檻，國民黨今天表示，國防部供應給國軍的豬肉被爆出「洗產地」，顯示蔡政府護食安的誠信破功，呼籲民眾8月28日站出來投下贊成票，並預告國民黨明天將走入除了桃園市外的21縣市菜市場，邀請媽媽一同捍衛下一代的健康。

適逢母親節，國民黨明天上午10點將同步於全台舉辦「寵愛媽咪暨828公投日」，因防疫考量，此次未納入桃園市，國民黨婦女部主任闕枚莎說，此次婦女部與新女力工作委員會將走入21縣市菜市場，發放康乃馨給媽媽們，邀請媽媽為下一代健康發聲，8月28日站出來反萊豬。

新女力工作委員會主委聶惠如表示，民以食為天，食以安為重，政府連給民眾最基本的保障都做不到，國軍被爆出吃到「洗產地」的豬肉，這個政府已讓人民無法認同，因此8月28日出來投票，讓食安得到保障。

異膚媽媽陳芳盈指出，她的孩子在3個月大時發病，患有異位性皮膚炎，而飲食是造成的最大原因，豬肉占台灣飲食比例很大部分，不只豬肉，還有豬肉加工品，政府開放萊豬，讓過敏兒的媽媽很擔心。

文傳會主委王育敏批評，蔡政府倉促開放萊豬進口，教育部雖在第一時間發函各級學校，要求「一律採用國內在地豬肉、牛肉之生鮮食材」，然而聲稱使用具CAS優良標章國產豬肉的國防部，一再強調國軍伙食採購本土豬肉到2022年底，「沒有美豬問題」，日前卻被踢爆包裝標示根本裡外不一，顯示蔡政府誠信破功。

王育敏表示，國民黨也成立反萊豬官方網頁（https：／／noractopork.tw／）與LINE群組，未來將公布各地宣講與街講場次日期、熱門街講影片、街講次數排行榜等，參與街講的主講者如各縣市議員、立委、專家學者等皆有機會列入排行榜內，讓蔡政府看見全民如何力挺台灣豬。

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(中時 )