大陸國家主席習近平昨（6日）晚與聯合國秘書長古特雷斯通電話時指出，世界不能搞單邊霸權主義，湊小圈子搞意識對抗。

新華社官方通稿報導，習近平指出，這幾年，聯合國經歷了少有的複雜局面，但多邊主義也因此得到了越來越多的支持。多邊主義離不開聯合國，離不開國際法，也離不開各國合作。世界需要真正的多邊主義。各國應該按聯合國憲章宗旨和原則辦事，不能搞單邊主義、霸權主義，不能借多邊主義之名拼湊小圈子，搞意識形態對抗。中方將繼續支持聯合國及古特雷斯秘書長工作，維護真正的多邊主義。

習近平強調，當前國際社會最重要的任務仍然是抗擊新冠肺炎疫情。全球要加強合作，不要搞政治操弄。大國要作出表率，提供更多公共產品。中國陸續向80多個發展中國家提供疫苗援助，向50多個國家出口疫苗。中方決定向聯合國維和行動和國際奧委會提供疫苗，並將繼續積極支持「新冠肺炎疫苗實施計劃」，為消除「免疫鴻溝」不斷努力。

習近平指出，全球應對氣候變化是一件大事。中國宣佈力爭2030年前實現二氧化碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和，時間遠遠短於發達國家所用的時間。這是中方主動作為，而不是被動為之。行勝於言。中國將根據實際可能為應對氣候變化作出最大努力和貢獻，願根據共同但有區別的責任原則繼續積極推動國際合作。

習近平強調，中國盡己所能開展南南合作，向發展中國家提供幫助，這是中國的一貫做法，也是中國肩負的道義責任。中國提出的很多倡議，特別是共建「一帶一路」，都是基於這樣的考慮。中國人說話算話，言出必行。

習近平指出，今年是中國共產黨成立100週年，中國脫貧攻堅取得了全面勝利，全面建設小康社會取得重大戰略性成果，開啓了全面建設社會主義現代化國家新里程。今年是新中國恢復在聯合國合法席位50週年，中國將舉行隆重的紀念活動。中國願同聯合國加強合作，繼續推動落實2030年可持續發展議程。

古特雷斯表示，聯合國高度讚賞中國在擺脫貧困方面取得的偉大成就，也讚賞中國堅定支持多邊主義，堅定支持聯合國工作，讚賞中國為應對全球氣候變化宣佈的國家自主貢獻目標和重大舉措，感謝中國為國際抗疫合作特別是為實現新冠疫苗在發展中國家公平分配和推動世界經濟復甦增長做出的重要貢獻。

古特雷斯說，我完全贊同各國應基於聯合國憲章和國際法，奉行真正的多邊主義。中國對國際多邊體系至關重要。聯合國期待在世界和平與安全、生物多樣性保護、應對氣候變化、幫助發展中國家實現可持續發展等方面同中國開展更加緊密的合作，把聯合國與中國的關係推向新的高度。

(旺報 )