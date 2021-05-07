若沒有其它意外的話，日本政府將在7日就會正式宣布，緊急狀態結束日期將延到5月底，除了希望可將新冠病毒徹底抑制外，同時，也可望舒緩過重的醫療系統壓力。

目前正在實施的緊急狀態，是從4月25日黃金周假期前開始，原訂11日就要結束，但據悉，日相菅義偉7日不僅會宣布，這項緊急狀態時間還得延長至31日外，還有實施地區將擴大納入愛知縣與福岡縣。

同時，較寬鬆版的緊急狀態應有埼玉，千葉，神奈川，愛媛，沖繩，北海道，岐阜與三重縣。至於疫情趨緩的宮城縣，可望排除實施。

剩不到三個月，東京就要舉辦夏季奧運會，日本政府現在是一片風聲鶴唳，因為剩下的準備時間真的不多了。

目前，包括飲食餐廳不能提供酒精性飲料，也不能有卡拉OK服務，若晚上8點之後繼續營業，就須被罰最高30萬日圓，約2,750美元。同時，大眾交通搭乘時間縮減，鼓勵企業讓員工在家遠端工作。以及百貨公司與電影院需暫時不能營業等。

不過，日本政府應該會放寬一些社交限制，以減輕對經濟活動衝擊影響。例如，百貨公司等一些大型商業中心，可以以縮短營業時間方式重新開門見客。另外，像體育比賽等大型活動，現場觀眾的上限將是5,000人，不然就是總容納人數的一半。

2020新冠疫情爆發後，日本現在已是第3次緊急狀態了，也的確發揮其影響力，因為曾經擁擠的大街上，路人已看不見有幾個。

6日，日本政府也提出警訊，因為新冠病毒傳染性更大，故新確診人數仍在增加。同時，當日也新增4,375位新病患。外界認為，與1日第4波高峰相比，染疫者數量減少27％，看似疫情得到有效控制。不過，日本政府坦言，下降的原因是因為黃金周假期，大家去醫院篩檢數量減少所至。

同時，日本的新冠疫苗接種率遠低於其它國家，包括以色列，英國與美國等，故2021下半年大選前，日相菅義偉將會感受到來自輿論壓力。

(時報資訊)