美國聯準會周四發布半年一度的「金融穩定報告」，報告中警告股市和其他市場的資產價格持續上漲，對金融體系構成的威脅越來越大。

在這份半年度的報告中，該央行表示，儘管整個系統在疫情期間時仍大致保持穩定，但未來的危險正在升高，尤其當股市的大漲開始消退時。

投資人狂買股票、公司債和加密貨幣，投資「特殊目的收購公司」（SPAC）、即所謂空殼公司的資金高達數十億美元，而傳統的股票首次公開發行（IPO）市場也非常活躍。

聯準會主席鮑爾等人一再被問及他們是否擔心持續上漲的資產價格。鮑爾曾明確表示，只要利率持續保持於低點，這樣的估值並非不合理。

不過聯準會發布的半年報卻指出，如果市場氣氛出現變化，就得留意潛伏的危險。

資產價格高漲，部分反映出持續處於低檔的美國公債殖利率，但就算採用納入債息的衡量指標，某些資產的估值相較於歷史標準也已經偏高。在這種情況下，一旦風險偏好下降，則資產價格恐將大幅下跌。

聯準會理布雷納德（Lael Brainard）在報告隨附的聲明中提醒應留意這種情況，並指出確保金融系統具有適當防護措施的重要性。她特別提到讓銀行在經濟擴張期間提高資本適足要求 （capital requirement），以作為資產價格下滑的緩衝。

這份報告亦多次提及避險基金和其他非銀行金融機構的風險，在某些情況下，將對金融系統構成潛在威脅。報告指出，因風險偏好增強而衍生的脆弱性正在升高，各類資產的估值都比去年底已經漲過的價位進一步攀升。估值的緊繃，加上超高水位的公司債務，這樣的現象值得關注，因為這可能放大重新定價時的影響。

聯準會亦提到貨幣市場和開放式基金（Open-end Funds）可能構成的威脅。聯準會提到可能對金融體系造成風險的特定情況，特別提到了Archegos Capital Managemen的爆倉事件，造成數家大型銀行蒙受巨大損失。報告指出，儘管對整體市場的影響似乎有限，但這個事件凸顯出非銀行金融機構可能存在的實質危險，進而可能影響整體金融體系。

不過，該報告也總結美國的金融體系目前仍然穩健，家庭財務情況良好，而經濟持續改善和低利率也為企業帶來提振。

此外，根據聯準會所做的市場調查，新冠肺炎疫情仍是市場現在最擔憂的事，尤其是對疫苗具抗藥性的變種病毒；其次是利率可能急升、通膨率飆升，以及美中兩國之間的緊張局勢。

(時報資訊)