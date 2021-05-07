消防隊員勇戰4條大蛇大獲全勝。新北市金山區五湖里月眉一間民宅內，昨天驚現大蛇出沒。女屋主發現屋內天花板垂下一條「粗繩」， 走近一看卻看到繩子會蠕動，這時才發現是一尾巨大的臭青母蛇尾巴，當場嚇得狂奔出門報119，金山消防分隊隊員趕到場後，費了一個小時，竟然在天花板內拉出四條長達3米的大蛇，也讓隊員當場傻眼。

4條巨蛇藏天花板嚇壞女屋主，警消搏鬥1小時全部拉出。(翻攝北海岸全民聯盟公社臉書)

4條巨蛇藏天花板嚇壞女屋主，警消搏鬥1小時全部拉出。(翻攝北海岸全民聯盟公社臉書)

臉書「北海岸全民聯盟公社」臉書社團有民眾貼文表示，感謝金山消防隊員，協助一場驚心動魄抓蛇行動。因為家裡後院天花板上藏了一尾大蟒蛇（臭青母），糾纏近1小時，還是無法順利將該大蟒蛇拉出，纏鬥中又發現旁邊竟然還有3尾大蛇，體積相當龐大。

4條巨蛇藏天花板嚇壞女屋主，警消搏鬥1小時全部拉出。(翻攝北海岸全民聯盟公社臉書)

4條巨蛇藏天花板嚇壞女屋主，警消搏鬥1小時全部拉出。(翻攝北海岸全民聯盟公社臉書)

2位消防隊員看傻了眼，立即請求隊上加派人力支援，等到支援到後，這尾大蟒蛇依然不為所動不動如山，經過消防隊員一番功夫，利用專業知識與技巧，還在蟒蛇大大旁安撫請牠配合放軟身體，終於順利成功拉出大蟒蛇。

但民眾說，更驚嚇得還在後頭，接著又連續拉出了三尾大蟒蛇（黃金錦蛇），身長均超過3、4米以上，順利替家裡解除一場未知危機，相當感謝參與此次任務消防弟兄及消防隊同仁辛勞付出。

消防人員表示，經過測量，捕獲的四條蛇，分別長達2米到到4米，蛇身都相當粗大，判斷應該是天氣開始炎熱，山區蛇類往附近民宅內竄爬。消防員提醒，現在已經是蛇類出沒季節，民眾要多小心提防，尤其是靠近山區民宅，隨時可以打119協助，千萬避免與危險動物正面接觸，以免產生危險。

(中時新聞網)