苗栗縣竹南國中發生疑似集體食物中毒事件，145名師生在5日吃完營養午餐之後出現上吐下瀉的情況，校方通報教育處後已緊急封閉廚房，改由中央廚房餐車配送午餐，目前僅有3名學生請假在家，校方表示其餘學生都已無狀況返校上課，請家長不用擔心會影響會考。

竹南國中午餐由新竹某家團膳公司在校內廚房烹煮供應，事發當天緊急關閉廚房，改由中央廚房餐車直接供應。當天午餐菜色為酥炸魚排、客家小炒、蚵白菜、瓢瓜肉以及小番茄，教育處長邱廷岳表示是哪種食物出了問題還在調查中，教育處規定所有的學生午餐採用三章1Q規定，將確實了解供餐廠商是否按照規定，若無將依照契約罰款來處理。

目前發生狀況的145名師生當天有12名學生請假看醫生，7日當天則還有3名學生請假在家，其中1名9年級學生目前沒有狀況但想在家休養觀察，其餘9年級學生都已在校上課，校長郭芳江表示，因下週就是會考了，校方也會特別留意觀察，並請家長無須擔心。

目前竹南國中廚房已經封鎖，教育處表示，封鎖時程將一直到衛生局採檢得出結果後才會再度開放，至於目前師生們上吐下瀉是何種狀況，要等衛生局採樣結果才能確定，目前無法斷然認定是諾羅或是食物中毒。

(中時 )