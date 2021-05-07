蔡政府近期面臨多事之秋，黨內趙介佑、黃承國爆出黑道爭議，華航機師與諾富特飯店疫情更持續升高。港媒評論表示，民進黨至今未對黃有任何處理，黃國策顧問也沒有辭，這看在黨內其他派系與一般民眾眼中，難免有蔡袒護自己人之嫌；正值蔡內憂外患之際，黨內「反英者」會否有反擊動作都很難說，後續更恐有未爆彈。

香港媒體《中評社》今日（7）評論指出，蔡英文、民進黨秘書長林錫耀5日針對近來黨內染黑案進行說明，林表示會研發一套人工智慧系統，利用網路系統篩選剔除黑道入黨的黨員，但系統建置與條件設定都是由民進黨擬定，故此說法對黨內染黑案止血效果並不大，很多人更不會因此而滿意。

評論直言，從過去的例子來看，非到事情發展到「不得不」的狀況，蔡英文是不會出來說句話甚至道歉的，加上蔡昨日專程赴衛福部慰勉疫情指揮中心人員，此舉被視為轉移民進黨近來諸多風暴，重新喚起大眾對蔡政府「防疫神話」的印象；然華航機師加上諾富特飯店疫情持續升高，台灣目前又僅有負面訊息不斷的AZ疫苗且數量不足，民眾的信心與施打率也難以提高，蔡政府亟欲推動的「防疫牌」恐難有成效。

此外，與英系親近的民進黨嘉義市立委王美惠，昨日主動在4大報刊登半版廣告，要號召民眾加入民進黨，這個動作是針對之前被質疑，黑道大量入黨潮的反操作手法，目的有二：第一，強調他們號召的不是黑道，而是認同民進黨的一般民眾；第二，趁機再度號召一波入黨潮，並能與先前黑道入黨的指控做切割。不料，王此舉卻遭嘉義市黨部行文黨中央要求處理，雙方長久紛爭搬上檯面，這也凸顯了英系與地方其他派系的不合。綜觀以上，評論直言，趁著蔡英文面臨內憂外患，「反英者」會否祭出反擊很難說，後續更可能有未爆彈。

黑道進入民進黨 蔡英文首道歉：未落實排黑條款

(中時新聞網)