名嘴黃暐瀚的70歲母親，日前凌晨出外運動過馬路時，遭酒駕的30歲方姓美髮師撞死，造成一個家庭就此破碎，未料事發前一天才因為酒測值達0.25，被依公共危險罪移送，這讓藝人何如芸怒斥：「不要拿別人的命開玩笑，那是別人的人生。」

酒駕致死應比照殺人罪? 街訪民眾怒:明知故犯就是殺人

方姓美髮師撞死名嘴黃暐瀚7旬母親，酒測值高達達0.40，行徑引起社會譁然，檢方複訊後，認為有事實足認有勾串證人、滅證及逃亡之虞，已向法院聲請羈押禁見，對此，藝人何如芸不解為何政府宣導酒後不開車已多年，仍有許多人明知故犯，直言真的想喝可以在家喝，就算非得在外面喝，也可以坐捷運、叫車或代駕，如今造成一個完整家庭就此破碎，不禁怒斥：「自己不開心，也不要拿別人的命開玩笑，那是別人的人生。」

何如芸表示小時候學校宣導不隨地吐痰便溺，現在真的沒有人在大街小巷做這些事了，直言教育小孩好像真的比較容易，因此決定回家好好教育自己的小孩，但也不忘再三宣導：「我會喝酒，我酒後絕不開車」，對此網友紛紛留言：「希望政府嚴格取締酒駕，也希望將酒駕者判處重刑」、「唯一的方法只有修法，宣導真的沒有用」、「酒駕不會判死刑，就是有人不當回事，如果修法酒駕判死刑，才會有人當回事。」

而這名肇事駕駛撞人後第一時間不是報警，而是跑到超商買啤酒喝，宣稱是為了壓驚，遭疑躲避酒駕刑責，這讓名嘴楊月娥難以接受，怒斥：「你相信喝酒可以壓驚嗎？是我太無知還是你太狡猾」，也不忘再三呼籲：「嚴懲酒駕，請愛惜自己和他人的生命」。

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(中時新聞網)