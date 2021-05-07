華航機師接連染疫，引發諾富特飯店群聚感染，成為防疫一大破口。交通部觀光局昨先開罰諾富特飯店15萬元，民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇昨痛批，混住造成群聚感染罰華航15萬，居家檢疫失聯罰個人100萬，防疫視同作戰但庶民被罰比華航還重，是不是哪裡怪怪的。

陳思宇昨（6日）在臉書發文表示，諾富特飯店因為沒有分艙分流 造成健康的人與需要檢疫的機組員混住，造成群聚感染確診29人，交通部觀光局昨不忍了，依照發展觀光條例損害國家利益開罰15萬元。

陳思宇痛批，諾富特飯店造成防疫破口，讓國家投入大量資源收這樣的攤子，竟然比一般民眾沒有依照「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定隔離及檢疫的民眾須被重罰100萬，差距竟達6倍多，而目前桃園市政府衛生局以及桃園市觀旅局也只有提到「將」開罰，卻還沒有真正對諾富特違規事項開罰，這次倒是中央比地方還迅速果斷。

陳思宇呼籲政府，各行政單位該依照法律開罰諾富特的一個都不能少，畢竟因為群聚染疫花費的社會資源跟成本，華航及行政單位疏失讓全民買單的這筆帳及責任，全民都在看。

據《中國時報》昨報導，諾富特管理失當，更被踢爆居家檢疫的機組員與一般旅客混住，造成群聚感染，遭交通部觀光局依「發展觀光條例」第53條第1項規定，裁處罰鍰15萬元，但衛福部長陳時中表示，將與桃園市政府、交通部民航局、華航開會釐清權責，華航可能因機師染疫控管不佳遭罰百萬元，諾富特則要面對桃園市府開罰。

諾富特爆混居中央地方互甩鍋 陳時中：執行起來有漏洞

(中時新聞網)