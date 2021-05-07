有的人身邊不缺異性，但是就是很難好好談一場戀愛，就算經歷過很多次戀情，每次卻都是傷心收場。星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，獅子座、天秤座、巨蟹座、射手座、雙魚座爛桃花不斷、好桃花不開，感情的路上最坎坷。

▍第五名：獅子座

獅子座常常感慨那些追自己的人條件都不怎麼樣，明明各方面的條件都與自己相差很大，卻總圍繞在身邊揮之不去，其實這都是自找的。獅子座喜歡廣交好友，跟人打成一片，熱情又仗義，很容易引起周遭其他人的注意，很多人會誤以為獅子座對自己有興趣，其實他們根本沒有那個意思。

▍第四名：天秤座

天秤座的高顏值和好身材為他們帶來了不少桃花，他們熱衷參加各種聚會，身邊的朋友一大堆，因為擅長和人打交道，出門在外總是被人誤會是個玩咖，吸引了不少爛桃花靠近，不是渣就是不可靠。其實天秤座只想好好談個簡單的戀愛，他們渴望的是一個能和自己產生共鳴的人，而不是嘴上說著喜歡，其實根本不真心的爛桃花。

▍第三名：巨蟹座

巨蟹座的身邊經常出現莫名其妙的人，對他們好，卻又莫名消失，最後只留下他們自己傻傻的傷心。巨蟹座就算知道對方不是什麼好人，還是缺乏自信，懷疑自己不配被愛。同時又抱著僥倖心理，覺得浪子也會回頭，只要有這種想法，好桃花也能被慣成爛桃花。

▍第二名：射手座

射手座總是傻傻分不清友情和愛情的界限，和很多人同時保持曖昧不清的狀態，這樣容易讓爛桃花有機可乘，而錯失好桃花。不是所有桃花都對脫單有幫助，爛桃花太多，會給愛情帶來風險，逐漸分辨不出真心，喪失了愛的能力。

▍第一名：雙魚座

雙魚座耳根子最軟，遇到不喜歡的人也不好意思果斷拒絕，頂多說一句「沒關係，還是可以當朋友，有機會可以一起出去玩啊」，雙魚座以為這樣已經算是拒絕人家了，其實在對方聽起來是「雖然我現在對你沒什麼感覺，但是還是可以再聯繫，你還是有機會的。」次數多了，舊的爛桃花還沒有結束，新的爛桃花又開花，哪裡還有時間去遇到正緣？

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)