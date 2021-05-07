4月2日台鐵太魯閣號事故奪走49條人命，是繼2018年普悠瑪翻車後，3年內再度發生重大行車安全事故，台鐵組織文化積弊再度浮上檯面，交通部喊出3年內讓台鐵國營公司化。草根影響力文教基金會針對「台鐵改革何去何從」進行民調，發現53.3％民眾同意漲票價、57.6％同意公司化。不過，超過6成的受訪者，都不相信蔡政府會徹底解決台鐵組織文化問題。

調查發現，48.8％受訪者不滿意政府處理善後方式，近半數人認為涉嫌肇事的包商李義祥應負最大責任。值得注意的是，被問到是否同意台鐵漲票價來改善安全品質，53.3％受訪者同意調漲台鐵票價，不同意為25.1％；另有57.6％受訪者認同台鐵比照高鐵變成民營企業經營，不同意僅10.1％。

儘管多數人支持台鐵漲票價與公司化，但53.9％受訪者不相信政府對台鐵改革的決心，62.6％受訪者不相信蔡政府會徹底解決台鐵組織文化問題。台鐵想要擺脫財務負擔，4000億元的負債必須要解決，然而47.7％的人也不同意政府編列預算為台鐵償還債務。

消基會交通組召集人李克聰指出，台鐵太魯閣號事故是內部管理不當、外部監督失靈的結果，改革應注意本位主義、派系之爭、單位多元權責不分等問題。

李克聰也分析，有67.7％的受訪者認為蔡總統應出面主導台鐵改革，是因為行政院已經失去第一波改革契機，因此希望總統領軍。由於多數民眾擔心政府只做表面改革，所以高達78.8％受訪者認為蔡政府該成立改革專案小組，並向人民報告進度。

草根影響力文教基金會民調期間為2021年4月15日至22日，共計有1100位有效民眾受訪，在95％信心水準、抽樣誤差約為±2.95個百分點。

(中時 )