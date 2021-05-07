面對自己季初說出「我們並不追求勝利」的爭議言論，勇士總教練科爾7日決定親上火線澄清，強調自己那句話是被斷章取義，完整的說法應該是勇士不會為了刻意追求勝利，而讓當家球星柯瑞每場打了40分鐘，「大概是我有時候太誠實了！」

「當我說出那句惡名昭彰的話，每個人都只記住我們不會追求勝利這部分，」科爾表示，「他們並沒記住我的完整句子，那句話是我們不讓柯瑞每場打40分鐘來追求勝利，那句話的重點並非我們不想追求勝利，而是不讓柯瑞每場打40分鐘。」

不過科爾也坦承，過往擔任過電視球評的他，應該要很清楚自己說出的話，隨時可能被外界斷章取義的風險，科爾說：「我以前是個球評，有時候會把一些藏在心裡的話講了出口，我應該用不同方式來表達，只能說我有時候太誠實了。」

事實上，科爾也是說話算話，就算本季少了「浪花弟」克雷湯普生，去年選來的榜眼中鋒懷斯曼也提前報銷，科爾本季卻只讓柯瑞打了1場上場時間超過40分鐘比賽，那就是2月18日出戰熱火比賽，當時還因雙方打到延長賽，柯瑞才打了42分鐘。

(中時 )