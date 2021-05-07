諾富特疫情延燒，確診者足跡遍及雙北等地，近期有人在通訊軟體上流傳30秒音檔，謠傳新北市蘆洲國小、湧蓮寺有確診者，此訊息昨遭中央疫情中心強烈否認，警方接獲新北市議員李翁月娥、湧蓮寺報案展開調查，通知31歲黃女等4人到案，黃女供稱是朋友將語音訊息傳給她，警方訊後依違反法將4人送辦。
流傳的音檔中，女聲以國、台語表示「中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中還沒宣布、但是阿娥已經打給我了，說蘆洲國小和湧蓮寺已經中標，那邊不要去。」音檔中的「阿娥」被聯想為當地新北市議員李翁月娥，對此，李翁月娥嚴正否認，並強調已經報警處理，希望有心人不要再製造社會紛亂。
蘆洲警方表示，蘆洲湧蓮寺廟方人員及新北市議員李翁月娥3日向警方報案，警方獲報後，立即展開偵辦，經向上追查多名轉傳民眾後，發現源頭是1名31歲黃姓女子所轉傳，立即通知黃女及轉傳訊息的70歲吳女、56歲陳女、60歲黃女到案說明。
造謠的黃姓女子向警方供稱，是一名不熟的朋友將語音訊息傳給她，她再傳給其他友人，但警方對他的說法存疑。由於4人的行為已經違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例」警方訊後將4人依法送辦，並持續追查訊息來源。
(中時 )
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