封測廠菱生(2369)受惠訂單暢旺及漲價效益顯現，2021年首季營運顯著躍升，本業終止連12季虧損，歸屬母公司稅後淨利1.07億元、每股盈餘（EPS）0.29元，除終止連10季虧損、更一舉衝上近4年半高點。法人看好菱生今年可望逐季獲利，全年終止連3年虧損。

菱生股價自去年10月起向上震盪走揚，4月29日觸及19.95元、創2014年6月底以來6年10個月高點，金牛年開紅盤來2個月漲幅達43％，近日修正回測17元支撐。今（7）日在績優題材激勵下開高走高，放量直攻漲停價18.5元。不過，三大法人本周迄今賣超2638張。

菱生首季合併營收17.1億元，季增達12.37％、年增達33.47％，創8年半高點。毛利率14.63％、營益率7.69％，遠優於去年第四季6.31％、負1.3％及去年同期3.54％、負5.38％，終止連12季虧損，且分創7年及7年半高點。

在營收及本業獲利同步回升至近年高點，配合業外收益同步增加挹注，菱生首季歸屬母公司稅後淨利1.07億元、每股盈餘0.29元，較去年第四季及同期顯著轉盈、終止連10季虧損，且雙創近4年半高點。

菱生受惠景氣回升帶動訂單回流，去年營收表現逐季好轉，在NOR/NAND Flash、微處理器（MCU）、電源管理與射頻等晶片封測訂單湧入下，產能自去年9月起滿載，今年打線封裝產能缺口擴大，為反應原物料成本上漲，4月全面調漲報價10～15％。

菱生去年底法說時指出，由於訂單能見度佳，公司積極擴產因應，預計增加產能以射頻（RF）占20％最多、電源15％居次，以及光學、微機電（MEMS）跟記憶體等，新產能已於3、4月開出。據了解，已有客戶以新價格簽訂長約，有助產線稼動率維持。

菱生總經理蔡澤松看好後疫情時代的相關需求持續，且公司擁有5G射頻晶片封裝及電源晶片封測業務，為未來接單增添利基，預期今年射頻元件封裝需求可望顯著增加，其中WiFi需求估高於5G。電源晶片封裝則布局一站式服務，需求預計第二季起顯現。

(時報資訊)