宏正(6277)公佈4月份合併營收自結數為新台幣3.99億元，較去年同期成長10%；前4月合併營收自結數為新台幣16.31億元，較去年同期成長8%。4月專業影音產品年增逾4成表現亮眼。

單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少1%、專業影音產品較去年同期成長44%、USB週邊設備較去年同期成長5%。以銷售區域觀察，亞洲、美洲與歐洲分別較去年同期成長12%、28%及1%。

累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期成長5%、專業影音產品較去年同期減少1%、USB週邊設備較去年同期成長12%。以銷售區域觀察，亞洲與美洲分別較去年同期成長16%及4%、歐洲較去年同期減少5%。

宏正提供整合性的KVM多電腦切換器、專業級影音產品、SOHO與節能感測電源分配器等解決方案，其超過600項的產品組合可輕鬆控制與連接不同的電子設備，並廣泛應用於不同領域，包含企業、政府、教育、醫療、工業製造、運輸與廣播及媒體等多元環境。

(時報資訊)