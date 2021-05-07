導線架廠-順德(2351)及界霖(5285)因終端客戶需求強勁，4月合併營收同步攀高，其中界霖4月合併營收為5.66億元，年成長9.48%，創下單月歷史新高，順德4月合併營收為9.2億元，月增4.55%，為107年8月以來單月新高，由於兩家公司均已調漲價格，順德及界霖均樂觀看待今年，預估今年第2季及第3季業績將逐季走高。

車用、工業及消費性產品需求強勁，順德及界霖業績自去年第4季開始展現強勁成長力道，今年第1季起更因半導體供不應求訂單接到手軟排單生產，目前兩家公司訂單能見度均已達年底。

界霖因產能利用率提升，且產品組合優化，第1季合併毛利率攀升至17.44%，年增6.4個百分點，單季營業淨利為1.37億元，較去年同期大增15倍，稅後盈餘為1.12億元，年成長7.15倍，每股盈餘為1.2元；公司自結4月合併營收5.66億元，年成長9.48%，創下單月歷史新高，累計前4月合併營收為20.18億元，年成長49.68%。

界霖表示，目前客戶訂單強勁，且第2季已調漲價格，有助於提升第2季及第3季的獲利，全年業績展望樂觀。

受惠於客戶訂單強勁，順德4月合併營收9.2億元，月增4.55%，為107年8月以來單月新高，累計前4月合併營收為33.72億元，年成長28.68%。

今年以來銅價居高不下，順德除交給IDM廠產品已反應銅價，近期也針對封裝廠調整價格，隨著價格調漲，有助於進一步提升順德的毛利率。

除本業看好，順德與日廠合資設立、以生產智慧型手機鏡頭VCM彈片為主的德輝近期也傳出拿到全球前三大手機品牌廠新客戶訂單的好消息，過去德輝主要客戶為日系TDK及大陸VCM廠，終端手機客戶則包括大陸華為、小米及其他非蘋手機品牌廠，在拿到全球前三大手機品牌廠新客戶訂單後，幾乎主要手機品牌廠均是德輝的客戶，隨著新客戶新機將於第2季末開始拉貨，可望對順德獲利增添助力。

(時報資訊)