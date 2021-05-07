供應擔憂，周五穀物電子盤續強；其中玉米期貨漲近1％，因對全球供應的擔憂將穀物價格推升至8年多高價，且連續第六周上揚，一周漲幅逾7.5%。
周五截至台北時間10:45，最活躍的玉米期貨上漲1％，至725.25美分，盤中高點728.75美分，為2013年3月以來的最高價；最活躍的大豆期貨漲0.96%，至1582.5美分，本周漲近3％，連續第六周上漲；最活躍的小麥期貨漲1.1%，至761.5美分，本周漲逾3％，連續第五周上漲。(商品行情網)
(時報資訊)
供應擔憂，周五穀物電子盤續強；其中玉米期貨漲近1％，因對全球供應的擔憂將穀物價格推升至8年多高價，且連續第六周上揚，一周漲幅逾7.5%。
周五截至台北時間10:45，最活躍的玉米期貨上漲1％，至725.25美分，盤中高點728.75美分，為2013年3月以來的最高價；最活躍的大豆期貨漲0.96%，至1582.5美分，本周漲近3％，連續第六周上漲；最活躍的小麥期貨漲1.1%，至761.5美分，本周漲逾3％，連續第五周上漲。(商品行情網)
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