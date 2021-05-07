《商情》黃金亞洲電子盤2個月高點徘徊 11:102021/05/07 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元走軟與上周初請失業補助金人數下滑多空抵銷，令金價於2個月高點徘徊，目前市場正等待官方公布美國4月份非農就業數據，因此買盤趨於保守，多呈現觀望態度；截至台北時間5月7日上午11點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 6月黃金上漲0.8美元，報每盎司1816.5美元。 7月白銀上漲0.038美元，報每盎司27.515美元。 7月白金上漲0.7美元，報每盎司1258.63美元。 6月鈀金上漲12.6美元，報每盎司2960美元。(商品行情網) 《商情》需求強勁 期銅電子盤持高 《晨間解盤》電子已見買方低接(倫元投顧提供) (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #徘徊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤中解析》鋼鐵人護盤、跌多股回神 日K終止連黑 10:532021/05/06 財經 《商情》黃金亞洲電子盤溫和上行 10:342021/05/06 財經 《商情》食用油供應趨緊 大馬棕櫚油創13年高點 09:442021/05/07 財經 買盤拉抬人氣股 台股早盤反彈逾百點 09:192021/05/07 財經 數兆蟲蟲大軍要來了 藏身地底17年嬌客將蜂湧破土席捲美東 07:012021/05/07 國際 樹大招風 標章遭盜用打亂行情 04:102021/05/07 地方新聞 《國際油價》原油亞洲電子盤仍錯綜 11:252021/05/06 財經 9歲女童遭20人重壓頸椎裂 媽痛心曝千字文控補習班 08:142021/05/07 生活 《電子零件》日電貿Q1每股盈餘1.25元 今年審慎樂觀 08:532021/05/07 財經 《商情》供應緊張 期鋁電子盤上漲0.49％ 14:152021/05/06 財經 《電子通路》利機Q1每股賺0.68元 擬配息1.8元 09:102021/05/07 財經 財經熱門新聞 台灣首富張聰淵超神祕 千億集團藏在稻田間無人知 - 財經 印度疫情...威脅全球經濟 - 全球財經 - 工商時報 台塑示警行情恐觸頂 塑膠股一片臉綠 專家這樣說 - 財經 【神秘鞋王2】鞋廠賺低調飽飽 代工CONVERSE發跡鄉親嘸人知 - 財經 駁陸6年攻台說 卜睿哲：能力不等於意圖 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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