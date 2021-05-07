因美元走軟與上周初請失業補助金人數下滑多空抵銷，令金價於2個月高點徘徊，目前市場正等待官方公布美國4月份非農就業數據，因此買盤趨於保守，多呈現觀望態度；截至台北時間5月7日上午11點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金上漲0.8美元，報每盎司1816.5美元。

7月白銀上漲0.038美元，報每盎司27.515美元。

7月白金上漲0.7美元，報每盎司1258.63美元。

6月鈀金上漲12.6美元，報每盎司2960美元。(商品行情網)

《商情》需求強勁 期銅電子盤持高
《晨間解盤》電子已見買方低接(倫元投顧提供)

(時報資訊)

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